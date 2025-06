Na dobrodelnem teku v Poljčanah zbrali več kot pet tisočakov za donacijo

V Poljčanah je prejšnji teden, 3. junija, potekala tradicionalna, že 5. dobrodelna prireditev Poljčane tečejo za dober namen.

Na igrišču pri osnovni šoli je bilo okoli 400 udeležencev, tako otrok kot odraslih, ki so se pridružili dobrodelni akciji, s katero zbirajo donacije za pomoči pri terapijah in rehabilitaciji dveh otrok – 10-letnega Luke Brajliha in 4-letne Lane Bračič. Vsa zbrana sredstva (iz prijav ali prispevkov udeležencev, iz dobrodelnih palačink ter iz donacij iz stojnic udeležencev dogodka) so skupno znašala 5.308,71 eur in so že bila predana družinama Luke in Lane.

Organizator dogodka je Bogomir Dolenc skupaj s Športnim klubom EMI, v sodelovanju z Osnovno šolo Poljčane ter številnimi lokalnimi društvi in podporniki. Pri celotni izvedbi je sodelovalo več kot 25 članov, podpornikov in drugih prostovoljcev.

