Na Črešnjevcu to nedeljo gostuje Bistriški teater

Na Črešnjevcu v nedeljo, 30. marca, gostuje Bistriški teater Kulturnega društva Slomšek Slovenska Bistrica. Na odru kulturnega doma bodo uprizorili komedijo O mrtvih vse dobro.

To je odlična sodobna komedija angleškega avtorja Erica Chappella. Začne se na dan kremiranja trupla priljubljenega komika. Žalujoča družba pokojnikovih sorodnikov, prijateljev in kolegov pa kmalu ugotovi, da o njem vedo veliko manj, kot so si mislili. Tekle bodo solze smeha – napovedujejo gledališčniki Bistriškega teatra.