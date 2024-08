Na Črešnjevcu so že stekle priprave na praznovanje 14. krajevnega praznika. Dogodki se bodo vrstili v sredini septembra, in to kar deset dni. Poudarek bo na športu in druženju z željo, da vključijo vse starostne skupine.

Pri izvedbi bodo sodelovala skoraj vsa krajevna društva, pravi predsednik sveta KS Franc Podgrajšek. To so Športno društvo, Društvo delovnih invalidov, Društvo upokojencev, krajevna organizacija RK, KUD Štefan Romih ter slikarska sekcija, Aktiv kmečkih žena, Turistično društvo Pretrež, šola, vrtec in tudi lovska družina, ki letos obeležuje 70-letnico delovanja, kar bodo obeležili tudi z druženjem ob lovskem golažu. Tudi kakšno novost bodo dodali praznovanju, med drugim medgeneracijsko oz. družinsko druženje, kolesarjenje in še kaj.

Letošnji cilji v KS

V krajevni skupnosti ob sprotnih delih za letos načrtujejo še nekaj projektov: jeseni je v planu obnova dela ceste v Brezju, obnovili bodo del kanalizacijskega omrežja, in sicer cca 110 metrov v spodnjem delu Črešnjevca (Močnikovo), urediti želijo javno razsvetljavo v križišču (pri Robarju).

Prav tako nameravajo postaviti označevalne table, ki bodo obiskovalce vodili po vaški vodni poti in opozorile na krajevne zanimivosti: cerkev, rimske gomile, obnovljeno perišče ter na številne vodnjake. V vasi so imeli nekoč več kot 40 vodnjakov, mnogo je še delujočih.

Vesela novica

»Imamo pa tudi veselo novico: pričakuje se obnova kulturnega doma na Črešnjevcu«, dodaja Podgrajšek. Pridobili so že pravnomočno gradbeno dovoljenje, zdaj pridobivajo predračunske vrednosti in pripravljajo projekt, ki ga bodo nato izpeljali postopno, v več letih.

Gre namreč za temeljito obnovo. Dom želijo nadzidati, s čimer bodo pridobili 4 dodatne sobe, prav tako bodo prenovili oder. Potrebna bo zamenjava vsega stavbnega pohištva, zamenjava ostrešja in kritine, namestitev fotovoltaične elektrarne ter nova ureditev ogrevanja. »Želimo pridobiti večnamenski prostor, kjer bi lahko delovala vsa krajevna društva. S tem bi bili vsi pod isto streho, drugim društvom bi zmanjšali stroške za lastne prostore,« pravi predsednik. Del sredstev za projekt pričakujejo iz občinskega proračuna, računajo pa tudi na pomoč krajanov ter sponzorjev.

Raziskovanja

Še en zanimiv projekt se pripravlja na Črešnjevcu, katerega pobudnik je domačin Srečko Štajnbaher, nekdanji dolgoletni vodja mariborske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Gre za projekt obnove cerkvenega obzidja, in sicer še tistega dela, ki je v slabšem stanju. Dela vključujejo tudi raziskovanja obzidja, kajti v njem je verjetno še veliko rimskih nagrobnikov in drugega. To bi radi očistili, pridobili nove podatke o tej cerkvi, ki očitno skriva še veliko neznanih stvari in jih nato tudi primerno predstaviti v lapidariju ter s tem zaščititi pred vremenskimi vplivi.

Projekt je ta čas v fazi priprave. Z njim želijo kandidirati za evropska sredstva, predvidoma v začetku prihodnjega leta. Če bodo uspešni, se ob farni cerkvi na Črešnjevcu vsekakor obetajo zanimiva raziskovanja, v katera bodo najverjetneje povabili tudi mlade. (B. Petelinšek)