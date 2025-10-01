Na Cigonci (pri Slovenski Bistrici) želijo zgraditi logistični center – a načrti mnoge vznemirjajo

Na Cigonci pri Slovenski Bistrici načrtujejo gradnjo novega logističnega centra, kar pa med občani in svetniki sproža precej razprav. Podjetje Saubermacher Outsourcing namerava zgraditi center, velik skoraj deset tisoč kvadratnih metrov, in visok do petnajst metrov. Ker to presega zdaj dovoljeno višino, bo potrebna sprememba občinskega prostorskega načrta.

V podjetju pojasnjujejo, da bo center namenjen predvsem skladiščenju nenevarnih snovi, delno pa tudi nevarnih kemikalij. Zagotavljajo, da bo projekt zasnovan v skladu z vsemi varnostnimi predpisi za varstvo ljudi in okolja.

Svetniki so kljub zagotovilom izrazili pomisleke, predvsem zaradi okoljskih vplivov, prometne obremenitve in nejasnosti glede vsebine skladišča. Na koncu so soglašali, da se začne postopek spremembe prostorskega načrta, ki bo potekal v več fazah.

Župan dr. Ivan Žagar ob tem poudarja, da bodo s spremembo OPPN-ja pogoje lahko bolj jasno določili in omejili, če bo do investicije prišlo: »Zato mislim, da je odločitev občinskega sveta, da se OPPN revidira, koristna. Dileme so vedno odprte. Če se spoštuje zakonodaja, potem večina teh dilem odpade.« Župan pa je obenem dodal, da ima občina omejen vpliv na gradnjo: »Po obstoječem OPPN se lahko določeni objekti že gradijo. Gradbenih dovoljenj ne izdaja občina, ampak Upravna enota, tako da mi nekega vpliva tako ali tako nimamo več. S spremembo OPPN-ja pa se lahko (na podlagi javne razprave in vseh pobud, ki še bodo v postopku) stvari še bolj definirajo oz. omejijo glede same izvedbe.«

Podrobneje o načrtih projekta

Investitor načrtuje izgradnjo logističnega centra z manipulativnimi in parkirnimi površinami ter vso potrebno gospodarsko javno infrastrukturo. Dostop do območja bi bil urejen z lokalne ceste Pečke–Slovenska Bistrica. Objekt bo obsegal približno 9.800 m² površine (108 × 97 metrov) in višino do 15 metrov, kar presega trenutno dovoljenih 10 metrov. Zato so potrebne spremembe OPPN, ki bodo določile novo maksimalno višino objektov.

Logistični center bo namenjen predvsem skladiščenju, več kot 90 % skladiščene vsebine naj bi predstavljale nenevarne snovi, del pa tudi nevarne kemikalije. Kot je zagotovil projektant, projekt predvideva vse zakonsko določene varnostne ukrepe, kot so npr. neprepustna tla, sistemi za zadrževanje razlitij in priključek na javno kanalizacijo, da se zagotovi varstvo ljudi in okolja.

Investitor in razlog za gradnjo

Danica Slatič, direktorica podjetja Saubermacher Outsourcing, je na seji predstavila podjetje, ki se v Sloveniji ukvarja izključno z logistiko, skladiščenjem in transportom. Kot je pojasnila so v Sloveniji prisotni od leta 2018, znani pa so predvsem po dveh večjih projektih; upravljajo skladiščenje po sistemu »just in time« za Unior Zreče in pa projekt Hoče, kjer imajo v najemu veliko skladišče (v 99 % za stranko Henkel), a kapacitete ne zadoščajo več. Zaradi povečanih potreb po kapacitetah trenutno najemajo 5–6 tisoč m² na različnih lokacijah, kar je stroškovno neučinkovito in nepraktično. Novi logistični center v Cigonci bi te potrebe pokril in omogočil 25–30 novih delovnih mest v dveh izmenah.

Pomisleki in razprava

Ob predstavitvi projekta so na septembrski seji občinskega sveta izražali številne skrbi, zlasti:

– Okoljski vplivi – območje je blizu zaščitenega nižinskega gozda in močvirja, ki je tudi dom naravnega gojišča žab. Spomladi tam potekajo selitve žab, ki jih lokalna skupnost pomaga varovati.

– Videz prostora – visoka hala bi spremenila veduto območja in vplivala na estetski vtis.

– Prometne obremenitve – lokalna cesta nima pločnika in kolesarske steze, obstoječa infrastruktura bi bila še dodatno obremenjena.

– Nejasnosti glede vsebine skladišča – postavlja se vprašanje, ali bo objekt služil izključno podjetju Henkel ali bo v prihodnosti namenjen skladiščenju drugih materialov, morda tudi odpadkov.

– Strategija občine – potreba po jasni opredelitvi, kakšno poslovno okolje želi občina ponuditi potencialnim investitorjem.

