Na čem radi spimo Slovenci in ali spimo dovolj

Slovenci smo po številu ur spanja na zelo slabem glasu. Zasedli smo predzadnje mesto. Prekašajo nas le Japonci. Da je temu tako, gre po vsej verjetnosti pripisati temu, da je večini ljudem spanje precej samoumevno, za nekatere celo izguba časa. Za spanje si vzamemo le toliko časa, kot ga nam je ostalo po končanih dnevnih obveznosti, hobijih, zabavah …

V podjetjih, kjer izdelujejo in prodajajo ležišča ter postelje so mnenja, da je znesek investiranega denarja v nakup vzmetnice, smešno nizek v primerjavi z zneskom denarja, ki ga Slovenci namenimo na primer za nakup avtomobila.

Recept za dober začetek dneva: 8 urni spanec + kvalitetno ležišče

Slovenci se žal premalo zavedamo, da je 7 do 8 ur spanja na kakovostnem ležišču, ki lahko poskrbi za regeneracijo telesa, temelj za naše zdravje. 8 urni spanec na zdravi postelji prinese višji nivo energije, boljšo koncentracijo, hormonsko ravnovesje, močnejši imunski sistem, prepreči nastanek številnih bolezni in zmanjša možnost nesreč v prometu ter na delovnem mestu. Od (ne)naspanosti je odvisno tudi po kateri vrsti hrane boste posegli in ali boste šli na rekreacijo, ali ne. Vsi dobro vemo, da z manj spanca energije hitro zmanjka.

7 nasvetov kako do boljšega spanca?

1. Pojdite spat ob približno enaki uri. Ta naj bo taka, da vam bo omogočala vsaj 7 ur spanja v kosu.

2. Izberite kvalitetno ležišče, ki bo izdelano glede na vašo širino ramen, bokov, višine, morebitne zdravstvene posebnosti in želje po udobju.

3. Ne le udobje postelje, tudi vizualno naj bo vaša postelja vašim očem čudovita, da se boste vsako noč z veseljem ulegli vanjo.

4. Vsaj 2 uri pred spanjem ne jejte, ne pijte alkohola in ne kave.

5. Ne jemljite poživitvenih substanc oz. drog.

6. Pred spanjem se izogibajte brskanju po mobilnem telefonu in gledanje televizije. Preberite kakšno sproščujočo knjigo ali poslušajte umirjeno glasbo.

7. Spalnica naj bo dobro prezračena in primerne temperature. Idealno za spanje je okoli 19 stopinj.

8. Vedno poskrbite, da se uležete na sveže oprano in postlano posteljo

Zakaj izbrati vzmetnico, ki bo izdelana glede na vaše mere?

Kvalitetna vzmetnica je tista, ki se izdela iz kakovostnih materialov in po merah naročnika. To je novi trend zdravega spanja, ki ga vsi z veseljem pozdravljamo.

Le vam prilagojeno ležišče vam lahko zagotovlja popoln spanec in udobje, vam nudi optimalno podporo in razbremenitev tam, kjer je to potrebno. Zračnost materialov iz katerega sje sestavljeno ležišče, pa poskrbi za sprotno odvajanje vlage, ki jo pridelamo tekom noči. V tako ležišče, kot je visoka vzmetnica Leticia, je vredno investirati malo več denarja, saj bosta od tretjine dneva, ki ga naj bi prespali, odvisne ostali dve tretjini – to je čas, ko realiziramo naše cilje in uresničujemo svoje želje ter želje najbližjih. Poleg tega se ta vzmetnica lahko pohvali s trajnostno noto, saj jo boste lahko čez čas obnovili v predelu, ki bo dotrajan (npr. prevleka).

Ležišče Leticia, ki se izdela za vsakega posameznika posebej, se izdela v Sloveniji

O tem se lahko v živo prepričate z obiskom Spalnega centra Maremico, ki velja za enega vodilnih podjetij na področju izdelave ležišč – v tem primeru osebne vzmetnice Leticia, vodnih postelj Lectus in moderne oblazinjene postelje – BoxSpring postelje.

Kaj imata skupnega ležišče Leticia in BoxSpring postelje?

Oboje je izdelano ročno na slovenskih tleh in oboje je lahko združeno v popolno celoto. A to še ni vse. Pri nakupu ležišča Leticia ali BoxSpring postelje, boste v Spalnem centru Maremico deležni svetovanja. Še pred izdelavo, si pri njih vedno vzamejo čas za pogovor. Njihove svetovalke so specializirane za svetovanje kaj je dobro za vaš spanec in kateri tip ležišča bi bil glede na vašo fizionomijo telesa in glede na vaše želje najbolj primeren (vzmetnice Leticia, vodne postelje Lectus, BoxSpring postelje). Če ste ljubitelj oblazinjene postelje in si želite osebnega udobja, bo BoxSpring postelja prava izbira za vas. Četudi jo kupujete v paru, bo vsaka polovica spalnega udobja z ležiščem Leticia prilagojena željam in potrebam posameznika. Oblazinjenje in sam dizajn BoxSpring postelje pa je nekaj, pri čemer mora biti par enoten, saj se dizajn in barvo oblazinjenja izbere skupaj.

Strokovnjake za prava ležišča in BoxSpring postelje boste našli v Spalnem centru Maremico

Da bo vzmetnica za vas res popolna, vam v Spalnem centru Maremico zagotovijo tako, da vas po potrebi izmerijo in pripravijo načrt za proizvodni oddelek, kjer se mojstri in šivilje lotijo personalizirane izdelave ležišča. Ker pa vsakemu med nami ustreza drugačno udobje vzmetnice, je tudi to prilagojeno posameznikovim željam – na voljo imate trde vzmetnice, mehke vzmetnice ali nekaj vmes. In prav vsako ležišče dodelajo tako, da vam bo udobno in čim bolj prilagojeno vašemu telesu – potrebam po podpori, razbremenitvi in udobju. Prav je, da za svoje spanje, svoje zdravje izberete najboljšče ležišče.

Zadovoljni Slovenci že spijo na vzmetnici Leticia

Mnenja zadovoljnih uporabnikov štejejo največ. Med naspanimi Slovenci, ki svoje spanje zaupajo vzmetnici Leticia, najdemo poslovneže, glasbenike, tv voditelje, športnike, pa tudi zdravnike in fizioterapevte. Kdo vse spi na ležišču Leticia in kako so zadovoljni, izveste tukaj.

