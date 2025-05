Na celjski Špici se je zbrala špica slovenskega kajaka in kanuja

Veselo je bilo včeraj zvečer na celjski Špici, kjer so pripravili sprejem za dobitnike medalj z minulega evropskega prvenstva v kajaku in kanuju na divjih vodah. Tudi celjski kajakaši so dočakali prvo posamično medaljo v članski kategoriji na največjih tekmovanjih. Po ponesrečeni lanski sezoni jo je v Parizu priveslal prerojeni Martin Srabotnik.

Je pa ravno včeraj minilo 40 let, odkar je predsednik celjskega kajak-kanu kluba Dušan Konda, tudi ‘Naj Celjan leta 2024’. V tem obdobju je pripravil že več sprejemov za tekmovalce celjskega kluba, predvsem ob osvajanju medalj v mlajših kategorijah. Zdaj se bo očitno moral navaditi tudi na medalje s članskih tekmovanj. Sam pravi, da se na to ne bo težko navaditi.

Kajakašem – prišli so tudi četrtouvrščena iz Pariza Eva Alina Hočevar, prejemnik dveh medalj Žiga Lin Hočevar in Benjamin Savšek, opravičil se je Luka Božič; so se z obiskom Špice med drugim poklonili tudi župan Mestne občine Celje Matija Kovač, predsednik Športne zveze Celje Matej Polutnik ter predsednik Kajakaške zveze Slovenije Andrej Ribič in direktor zveze Andrej Jelenc. (Jure Mernik)

