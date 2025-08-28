Na Celjski grad prihaja že 27. Srednjeveški dan

Na Celjski grad zadnjo avgustovsko soboto prihaja že 27. Srednjeveški dan, ki bo postregel z raznolikim programom. Ta bo potekal od 15. do 22. ure, v primeru slabega vremena pa bodo dogodek prestavili.

V programu se bo predstavilo več kot sedemdeset nastopajočih iz Slovenije, Hrvaške in Slovaške. Ljubitelje zgodovine in srednjega veka pa letos čaka novost: viteški turnir na konjih. To bo edini viteški turnir na konjih v letošnjem letu v Sloveniji.

»To ne bo le predstava, temveč pravo potovanje v čas Celjskih grofov, ko se bodo v viteškem taboru zableščali oklepi, zavihrale zastave in zadonela kopja. Prepričana sem, da bodo obiskovalci začutili vso veličino in razburljivost srednjega veka,« je povedala mag. Maja Voglar, direktorica Zavoda CELEIA Celje.

Obiskovalce čaka raznolik program

Ob pestrem popoldanskem in večernem dogajanju bodo obiskovalci lahko stopili na Veronikino senzorično pot, se prepustili družinskim doživetjem, kot so lov na skriti zaklad, igra Srednjeveška pošta in kolo sreče, otroci pa bodo uživali v poslikavah obraza, lutkovni predstavi in igri Grajske brihte. Na voljo bodo delavnice srednjeveškega plesa, kaligrafije in svečarstva, prikazi oblačilne kulture, mečevanja in alkimije, pa tudi predstavitev oblegovalnih naprav, kjer se bodo obiskovalci lahko sami preizkusili v rokovanju s trebuchetom in pračo na palici. Na ogled bo slikarska galerija na prostem z deli na temo Veronike Deseniške in Celjskega gradu, večer pa se bo sklenil z ognjenim šovom.

Niso pozabili niti na trajnost

Na Celjski grad bo mogoče priti z brezplačnim avtobusnim prevozom, ki bo na voljo od 14.30 dalje, obiskovalci se bodo lahko pridružili vodenim sprehodom po Grajskih poteh ob 17.00 in 19.00. Pitniki vode in povratni kozarci s kavcijo bodo pripomogli k zmanjševanju odpadkov, v grajski krčmi pa bodo ponujali jedi s srednjeveškim pridihom in lokalno pridelanimi sestavinami. Zgodovinska tržnica bo poudarila lokalne zgodbe in rokodelsko tradicijo. (MH, Foto Andraž Purg)