Na Bistriškem v oktobru številne gasilske vaje

V oktobru so v številnih večjih krajih na Bistriškem, kjer delujejo prostovoljna gasilska društva, potekale vaje, dnevi odprtih vrat gasilskih domov in razne preventivne akcije. Zbrali smo nekaj utrinkov.

Taktična vaja gasilskega občinskega poveljstva Slovenska Bistrica je potekala 25. oktobra pri Betonarni in železokrivnici Dujardin (bivši Granit) na Kolodvorski cesti. V vaji so sodelovala vsa društva v zvezi in preizkusila sodelovanje v pestrem naboru nalog – reševanju iz višin in globin, preiskovanju poslovnih in proizvodnih prostorov, izvleku ponesrečenca iz avto-hruške, nudenju prve pomoči in podobno.

V torek, 22. oktobra, je potekala društvena vaja na objektu Center Vintgar. Organizirali so jo v PGD Zgornja Bistrica, sodelovali pa sta tudi sosednji društvi PGD Slovenska Bistrica in PGD Tinje. Scenarij vaje je bil požar kurilnice, ki se je razširil na prenočitveni del objekta in v gostinski del pa tudi razširitev požara v naravno okolje.

26. oktobra so v PGD Zgornja Bistrica izpeljali dan odprtih vrat, kjer so predstavili gasilke in gasilce, opremo in vozila. Obiskovalci so preizkusili uporabo AED, gasili z ročnimi gasilnimi aparati in spremljali prikazne vaje.

V PGD Laporje so 22. oktobra delo gasilcev predstavili otrokom vrtca in osnovne šole Laporje. Prikazali so maščobno eksplozijo, učinek CO2 na ogenj, ter del gasilsko-športnih tekmovalnih disciplin.

V PGD Spodnja Polskava so 14. oktobra priredili dan odprtih vrat doma. Že prej so pripravili vajo evakuacije v osnovni šoli in svoje delo približali otrokom vrtca. Sami pa so se nato usposabljali v rabi vrvne tehnike. Med drugim je 7. oktobra tam potekala vaja gašenje v strnjenem naselju, 12. oktobra usposabljanje PP – Stacionarji RK Maribor ter druge akcije.

V PGD Zg. Polskava so 26. oktobra pripravili dan odprtih vrat. Predstavili so vozila in opremo ter prikazali gašenje- Za najmlajše so pripravili gasilski poligon in še marsikaj zanimivega … V sklopu aktivnosti v mesecu požarne varnosti so med drugim tudi opravili vsakoletni pregled delovanja hidrantov v požarnem rajonu … (Foto: gasilska društva)