Na Bistriškem izbirajo Naj osebnost leta 2022

Lokalni časopis Bistriške novice že enajsto leto prireja izbor Naj osebnost leta. V uredništvu so v začetku decembra med prispelimi predlogi izbrali osem nominirancev za ta prestižni naslov. Nato so glasovanje prepustili bralcem.

Kdo so nominiranci za tokratni izbor?

Med nominiranci za naslov Naj osebnost Bistriških novic 2022 so: triatlonec in humanitarni delavec Bogomir Dolenc, glavni organizator kiparsko-slikarskega simpozija Forma viva Makole Ivan Dvoršak, predsednik KS Vrhole – Preloge Matej Goričan, predsednica Planinskega društva Slovenska Bistrica Breda Jurič, direktorica Območne obrtno-podjetniške zbornice Sl. Bistrica Olga Kampuš, predsednik PGD Sl. Bistrica Janko Mlakar, eden najprepoznavnejših evropskih projektantov in graditeljev mostov Marjan Pipenbaher in pa Milan Smrekar, predani gasilec, ki je sodeloval na več kot 2000 intervencijah.

Oseba, ki bo prejela največ glasov, bo postala Naj osebnost leta. Glasovanje je mogoče z glasovnico iz časopisa Bistriške novice ali pa na portalu (https://osebnost.eu/ oz. https://novice.si), in sicer do 24. januarja 2023. (B. Petelinšek)