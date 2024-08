Na avtocesti se je vozilo, v katerem je Rus prevažal 11 psov, prevrnilo

Sinoči nekaj po 19. uri so policisti na avtocesti med izvozoma Slovenske Konjice in Dramlje obravnavali prometno nesrečo, zaradi katere je bila avtocesta dlje časa zaprta.

Prometno nesrečo je povzročil voznik osebnega vozila Ford Transit, ruski državljan, ki hitrosti vožnje ni prilagodil poteku ceste in tehničnim lastnostim vozila.

Priklopni del vozila je z desnega voznega pasu najprej zaneslo v desno, kjer je oplazilo betonsko zaščitno ograjo, nato pa še skrajno v levo, kjer je prav tako oplazilo betonsko zaščitno ograjo, nakar se je vozilo s priklopnikom prevrnilo.

V priklopnem delu vozila je voznik v kletkah prevažal 11 psov. Dva od njih sta po trčenju pobegnila z vozila, ostalih devet je ostalo v kletkah. Oba psa, ki sta bila na vozišču, so takoj ustrezno zavarovali. Nihče od psov ni bil vidno poškodovan. Predstavniki veterinarske inšpekcije so poskrbeli za njihovo varno namestitev. Lastnika in sopotnici so zaradi lažjih poškodb odpeljali v celjsko bolnišnico. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje bodo voznika kazensko ovadili.

(Vir: PU Celje, Foto: PU Celje in PGD Zreče)