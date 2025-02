Na avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami kmalu spremenjen prometni režim

S prvimi deli v sklopu zahtevne obnove avtocestnega odseka med Dramljami in Slovenskimi Konjicami so začeli lani novembra. Zadnji konec tedna v marcu pa bo Dars na omenjenem odseku uvedel spremenjen prometni režim.

Na polovici avtoceste v smeri Maribora bodo uredili dva zožena pasova, na polovici avtoceste v smeri Ljubljane pa bo odprt samo vozni pas. Prevoznost zoženih pasov bo odvisna od gostote prometa. Tako bo na primer v času jutranje prometne konice eden od njiju določen kot dodatni pas za promet v smeri Ljubljane, popoldne pa bosta oba namenjena prometu v smeri Maribora. V tem obdobju bo potrebnih tudi nekaj nočnih popolnih zapor in ena nedeljska za postavitev opreme in signalizacije.

Konec junija načrtujejo postavitev zapore, med katero bo promet potekal dvosmerno po polovici avtoceste. Od konca septembra bo promet potekal po štirih zoženih pasovih, junija 2026 pa bodo po napovedih znova uvedli sistem z dvosmernim prometom po polovici avtoceste.

Obnova naj bi bila končana v drugi polovici septembra 2026. Daljši članek je danes objavljen v lokalnem časopisu NOVICE.

Foto: Dars