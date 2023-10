Na 22. Drobtinici zbrali rekordnih 9.488 evrov!

Na tradicionalni dobrodelni tržnici Območnega združenja Rdečega križa Slovenske Konjice so za boljši jutri naših šolarjev in dijakov skupaj zbrali 9.488 evrov, kar je največ doslej!

Pri Območnem združenju Rdečega križa Slovenske Konjice (OZRK) so prejšnjo soboto pripravili že 22. Drobtinico, dobrodelno prireditev, kjer s pomočjo prostovoljnih prispevkov občanov in donatorjev več kot dve desetletji uspešno zberejo denar za otroke, ki pri šolanju potrebujejo denarno pomoč.

Z željo, da bi prav vsi otroci imeli enake pogoje pri šolanju, so tudi tokrat združili številne prostovoljce, med njimi tudi najmlajše, ki so z veseljem pomagali pri izvedbi te dobrodelne prireditve, ki je edinstvena v Sloveniji. In njen izkupiček je bil letos rekorden!

Drobtinico omogočajo prostovoljci in donatorji

Sekretarka konjiškega OZRK Renata Gabrovec je povedala, da je Drobtinica ponovno združila več sto občanov občin Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje, ki so na tak ali drugačen način sodelovali pri izvedbi. Na tradicionalnih lokacijah v vseh treh občinah so postavili 11 stojnic, kjer so prostovoljci v zameno za prostovoljne denarne prispevke ponujali različne pekovske in druge dobrote. Sodelovali so prostovoljci Rdečega križa, med njimi tudi mladi člani Rdečega križa iz osnovnih in srednjih šol, pa učiteljice, številne kuharice in kuharji, članice društva kmečkih žena in druge prostovoljke, ki pečejo pecivo in izdelujejo rezance, ter številne pekarne.

Denar nakazali vsem šolam

Zbrali so kar 9.488 evrov, ki so jih nakazali osnovnim in srednjim šolam iz konjiške, zreške in vitanjske občine.

»Denar je namenjen vključevanju otrok v predvidene aktivnosti, plačilu stroškov toplih obrokov, vstopnic in prevozov za šolske ekskurzije ter izlete,« je poudarila Renata Gabrovec in dodala:

»Na tem mestu zahvala vsem in vsakomur posebej, tudi tistim neimenovanim dobrotnikom, ki so svoje izdelke prinesli na stojnice, pa smo jih zgrešili. Hvala vsem, ki ste obiskali stojnice in prispevali po svojih močeh, da je Drobtinica tudi letos uspela.«

Daljšo reportažo z fotografijami vseh stojnic preberite v tiskani številki lokalnega časopisa NOVICE.

(NK; RG)