MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE: Odprli novo filatelistično razstavo o popularni glasbi

V sredo so v avli Muzeja novejše zgodovine Celje (MNZC) odprli filatelistično razstavo Toneta Petka, imenovano Popularna glasba na znamkah.

Razstava ponuja edinstven vpogled v zgodovino popularne glasbe skozi poštne znamke z vsega sveta, kar pomeni, da na razstavi niso le znamke glasbenikov, ki so delovali v zadnjih desetletjih, temveč tudi takšne, ki so povezane s skladatelji, kot so Chopin, Mozart, Liszt in drugi, ki so bili v svojem času zelo popularni, je pojasnil Petek. »Sam sem želel s to razstavo prikazati dvoje: da so znamke tiste, ki pokrivajo glasbo v zelo širokem spektru skozi vso njeno zgodovino, hkrati pa so zelo slikovite in raznotere,« je še dodal.

Na ogled je tako preko 200 znamk, na katerih so ujeti denimo Michael Jackson, John Lenon, Rolling Stones, Abba, Bob Marley in številni drugi. Na ogled so originali, katerim pa je Petek dodal tudi povečave, da bi obiskovalci razstave lažje bolj natančno ujeli njihove podobe, saj so znamke zelo majhen medij. Kot je izpostavil njen avtor, pa bi bila razstava mogoče preveč dolgočasna, če je ne bi pospremil še z nekaterimi sorodnimi vsebinami, kot so gramofonske plošče, vstopnice koncertov, kitarski rekviziti, fotografije in podobno.

Direktor muzeja, dr. Tone Kregar, je sicer pojasnil, da je glasba pomemben del novejše zgodovine in kot taka mora najti mesto tudi v muzeju. V MNZC so tako že v preteklosti orali ledino in dali prostor tudi muzejskim razstavam povezanim z glasbo, kot je bila denimo zelo odmevna in obiskana razstava Jeans generacija.

Razstava Popularna glasba na znamkah bo odprta do 22. junija 2025, otvoritev pa so s popularnimi skladbami popestrili člani zasedbe kitarskega orkestra Glasbene šole Celje. (MH)