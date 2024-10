Muffini za noč čarovnic

Potrebujemo:

225 g moke

čajna žlička pecilnega praška

1 vanilijev sladkor

110 g sladkorja

25 g kakava v prahu

100 g čokolade za kuhanje

1 jajce

175 ml mleka

75 ml olja

1 sladka smetana

Ločimo rumenjake od beljakov. Rumenjaku dodamo sladkor, vanilijev sladkor, olje in vse skupaj premešamo. Dodamo mleko in spet premešamo. Nato dodamo kakav v prahu in moko, h kateri smo primešali pecilni prašek. Počasi premešamo z mešalnikom.

Posebej stepemo beljak in ga narahlo vmešamo k masi, dodamo še koščke čokolade, 3 žlice čokoladnih koščkov prihranimo. V sredini pečice, segrete na 180 stopinj pečemo muffine 25 minut.

Na ohlajene muffine namažemo stepeno sladko smetano, čokoladne koščke, ki smo jih dali na stran stopimo v mikrovalovni pečici in z njimi, s pomočjo zobotrebca, narišemo vzorec pajkove mreže. Lahko uporabimo tudi čokoladno pisalo.