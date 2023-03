Mozirski gaj to soboto znova odpira svoja vrata

Mozirski gaj bo v soboto, 1. aprila, ponovno odprl svoja vrata. Pomlad se je namreč tudi v parku že lepo razcvetela.

Narcise so že odprle svoje sončno rumene kronice, mačehe so že zasadili, kmalu se bodo začeli odpirati tudi tulipani, so sporočili iz Mozirskega gaja, kjer bodo tudi v novi sezoni odprti vsak dan, tudi med prazniki in vikendi.

Nekaj novosti

Kljub temu, da je bil park nekaj časa zaprt, v Moziroskem gaju niso počivali. Obnovili so nekatere objekte, med drugim Japonski vrt in žago Venicijanko. Povsem na novo so postavili prepotreben večnamenski objekt, ki bo služil za shrambo vseh naših strojev in za potrebe vzdrževalne delavnice.

Tradicionalne razstave

Kot vsako leto bod tudi v tej sezoni pripravljali vse tradicionalne razstave. Začeli bodo z aprilsko in majsko razstavo tulipanov. V avgustu prirejajo razstavo eksotičnih živali in poletnega cvetja. Septembra bodo na ogled buče in jesensko cvetje. Obeta se tudi tekmovanje za najtežjo bučo.

Po krajšem zaprtju v oktobru in novembru bodo park decembra ponovno odprli za priljubljeno razstavo Božična bajka Slovenije.

