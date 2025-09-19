Mozirski gaj: Kdo bo imel najtežjo?

Buče velikanke se vračajo v Mozirski gaj. Jutri, v soboto 20. 9., bo namreč v parku potekalo že jubilejno 15. Državno tekmovanje za najtežjo bučo, na katerem letos pričakujejo približno deset orjakinj.

Poleg najtežje bodo iskali tudi najdaljšo in najlepšo bučo ter najtežjo lubenico. Tehtanje in merjenje buč se bo začelo okoli enajste ure dopoldne, ob 13. uri pa bodo razglasili rezultate.

Tudi, če ne bo rekorda, se obeta zabavno dopoldne

Ali letos pričakujejo rekord? »Trenutni državni rekord za najtežjo bučo drži Janko Lovše, ki je leta 2023 pridelal bučo težko 842 kg, lani pa smo v Gaju dosegli državni rekord za najdaljšo bučo. Bučo dolgo 305 cm je pridelal Erik Rink Perme. Kako bo letos z rekordi, ne vemo, vendar smo prepričani, da obiskovalce ponovno čaka zabaven dogodek, ki bo napet do zadnje minute,« je povedala Maja Horvat, vodja PR za Mozirski gaj.

Orjaške buče bodo po tekmovanju ostale v Mozirskem gaju, od 20. septembra do 5. oktobra bo tako v parku potekala tradicionalna jesenska razstava buč velikank. (MH)