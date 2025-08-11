Mozirje: V Mozirski gaj prihaja tradicionalna poletna razstava Bioexo

Po 2 letih od kar so Mozirski gaj popolnoma uničile poplave, je ta ponovno lepo urejen in cvetoč, vanj pa se v naslednjih dneh vrača tudi tradicionalna razstava Bioexo – razstava eksotičnih živali in poletnega cvetja.

Razstava Bioexo bo potekala od 14. do 17. avgusta, vsak dan od 9. do 19. ure, zadnji dan, 17. avgusta, pa bodo živali park zapustile uro prej. Letos bo poudarek na kačah in paličnjakih, mogoče pa si bo ogledati tudi eksotične ptice, orjaške želve, nekaj kuščarjev ter žuželk, pojasnjuje Aleš Abram iz Društva za ljubitelje eksotičnih živali Bioexo, ki je glavni (so)organizator razstave v Mozirskem gaju.

V park vabi tudi cvetje

Kljub temu, da bodo sredi avgusta v ospredje prišle živali, pa v park vabijo tudi cvetje, drevesa in zgodovinski objekti, saj Mozirski gaj ni le park cvetja, temveč tudi muzej na prostem. »Gredice so cvetoče, drevesa stojijo pokončno, zgodovinski objekti so spet vredni ogleda, saj

pripovedujejo svoje zanimive starodavne zgodbe, tematski vrtovi pa so ponovno čudoviti,« vabijo obiskovalce predstavniki Mozirskega gaja ter dodajajo, da so to sezono v park dodali še nekaj novosti.

Sprehoditi se je mogoče po popolnoma prenovljenem Zeliščnem vrtu. V kapelici sv. Valentina je na ogled razstava ljubenskih potic. Sredi parka so postavili posebno stezo, ki vodi do velikega soda in skupaj predstavljata umetniško instalacijo, ki slavi slovensko vinsko kulturo. Na novo pa je zgrajen tudi zeleni tunel, katerega je pred dvema letoma odnesla poplava, vendar ima danes malce drugačno lokacijo. (MH)