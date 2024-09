Motovilec sejemo tudi v septembru

Motovilec sejemo tudi septembra in oktobra. Setev vtem času ta bo za nabiranje v toplejši zimi ali pa bo motovilec prezimil in bo rasel ob prvih otoplitvah, da ga bomo nabirali zgodaj spomladi. Seme motovilca za kalitev potrebuje svetlobo, zato ga v tla le vtisnemo, vendar moramo paziti, da so tla ves čas vlažna. Zato lahko posejano gredico pokrijemo z lahno prosojno kopreno. Seme ne sme biti sveže (letošnje). Če smo motovilec semenili doma, uporabimo lansko seme, letos spomladi pobrano namreč ne bi kalilo. Pri semenu, ki je naprodaj, semenarske hiše to že upoštevajo.

Če bomo motovilec sejali v vrstice oz. ozke pasove, bo bujneje rasel, saj bomo tla med njimi lahko prerahljali z majhno motiko. Rahljanje tal namreč še bolj pospeši rast kot gnojenje.