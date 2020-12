Monografija ob stoletnici organiziranega likovnega delovanja na Štajerskem

Društvo likovnih umetnikov Maribor je v tem tednu vstopilo v jubilejno leto stoletnice organiziranega likovnega delovanja na Štajerskem.

Praznovanje so začeli z izdajo obsežne monografije DLUM 100 let, ki poleg pregleda likovne in foto ustvarjalnosti na Štajerskem prinaša tudi pogled na sočasni razvoj arhitekture, likovne kritike, muzejev in galerij.

V monografij, urednika sta Vojko Pogačar in Primož Premzl, pridružili pa so se številni avtorji, so predstavljeni vsi ustvarjalci, člani društva, med njimi so mnogi štajerski likovni umetniki, ki so se iz Maribora preselili v druga slovenska mesta. Spoznamo številne udeležence Likovnih prijateljevanj Slovenske Konjice – Zreče in Skumavčevih likovnih dni na Resniku.

