Mojca Cepuš: Slovenci na vrhu lestvice predebelih

Pravijo, da ni bolj iskrene ljubezni od ljubezni do hrane. A življenje nam kasneje zaračuna obresti na naše grehe. Nepravilno prehranjevanje, delo, vezano na večurno posedanje, pomanjkanje časa za kuhanje in cenovna dostopnost hitre hrane k širjenju debelosti le še pripomorejo. Glavni kriteriji za zdravo in dolgo življenje so: uživanje nepredelane hrane, majhne količine in uravnotežena prehrana; polovico vsega, kar se znajde na našem krožniku, morata predstavljati zelenjava in sadje, svetuje celjska nutricistka Mojca Cepuš.

Profesionalno se ukvarjate s prehrano, čeprav ste univerzitetna diplomirana teologinja?

Bilo je med študijem, sedela sem v kuhinji najemniškega stanovanja in razmišljala, da nimam nobenega uporabnega znanja, da ne znam niti mize pripraviti. Veliko sem brala o hrani in nabirala osnovna spoznanja o prehranjevanju. Prijateljice so mi rekle; »Mojca, vsem nam si že pomagala shujšati. Kaj ko bi se začela s tem ukvarjati?« Tako je moj hobi sčasoma prerastel v resno delo in leta 2007 sem odprla podjetje. Pravijo, da moraš imeti prihrankov za dve leti, šele potem boš verjetno začel služiti s svojim delom. No, pri meni je trajalo malo dlje, ker nihče ni vedel, da obstaja ta poklic. V bistvu sem orala ledino.

Kje ste pridobivali znanje?

Imam mednarodno licenco za športno nutricistko. Največ znanja sem pridobila od svojih mentorjev in s prebiranjem strokovne literature, čemur še danes namenjam precej časa. Rada sem na tekočem in mi je v veliko veselje. Nekateri berejo časopis, jaz pa strokovno literaturo.

Pomen zdrave prehrane je neprecenljiv. Žal študij za nutricista ne obstaja. Večina družinskih zdravnikov se ne ukvarja s tem področjem. Čeprav vemo, da tudi zdrava hrana ni enako primerna za posameznika.

To drži, imamo pa referenčne ambulante. Zdravstvo je začelo prepoznavati pomembno vlogo prehrane v preventivi. Zdaj obstaja že kar nekaj možnosti pridobivanja znanja; na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, na Biotehniškem izobraževalnem centru, Ljubljana in na univerzi na Primorskem. Začeli so se zavedati, kako pomembna je prehrana za zdravje ljudi. Moje podjetje nekaj teh študentov vsako leto vzame na opravljanje obvezne prakse Teoretično znanje pridobijo na fakulteti, pri meni pa to zanje nadgradijo s primeri iz prakse. Pogosto jim povem, da ni težko napraviti učinkovitega shujševalnega jedilnika, veliko težje pa je pripraviti takšnega, ki se ga bo klient dejansko držal. Da bo z njim dosegel želene rezultate, mora biti učinkovit in hkrati slasten.

Ste ustanoviteljica in aktivna članica društva Befit, ki se ukvarja s kulturo zdravega prehranjevanja. Kolikšne so potrebe po svetovanju?

Čedalje večje, predvsem o zdravi prehrani in hujšanju. Poleg tega pa je Befit ponosen sodelavec humanitarnega društva Hrana za življenje. Sodelovali smo pri projektih za zagotavljanje zdrave in poceni hrane socialno ogroženim skupinam v Sloveniji, kot so materinski domovi, varne hiše, družine, brezdomci.

