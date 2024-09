MOJA DEŽELA 2024: Celje znova med nominiranci

Mestna občina Celje se je tudi v letošnjem prenovljenem natečaju Turistične zveze Slovenije (TZS) Moja dežela 2024 uvrstila med pet nominirancev za priznanje v kategoriji Prepoznaven turistični kraj.

Potem ko je Celje lani osvojilo prvo mesto kot najbolj urejen in gostoljuben turistični kraj v Sloveniji, se tudi na celjski občini veselijo nove potrditve aktivnosti in prizadevanj na področju prepoznavnosti in turistične urejenosti mesta.

Strokovna komisija TZS je letos mesta in kraje, ki so se prijavili na natečaj, ocenjevala v štirih kategorijah – Naj turistični kraj, Prepoznavni turistični kraj in Vzhajajoči turistični kraj, izbirala pa je tudi najboljše izletniške točke, zgodovinska jedra, kampe/glampinge in tematske poti. V vsaki kategoriji je komisija izbrala 5 nominirancev.

Zmagovalci v posameznih kategorijah po presoji strokovne komisije bodo znani sredi novembra, ko bodo v Laškem Dnevi slovenskega turizma. Konec septembra pa bo vseh pet nominirancev v posamezni kategoriji uvrščenih na glasovanje na spletni strani Turistične zveze Slovenije, v katerem bodo najboljši izbrani na podlagi tudi t. i. glasu ljudstva.

Tokratni že 33. natečaj Turistične zveze Slovenije Moja dežela 2024 poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, Nataše Pirc Musar.