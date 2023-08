Modest Motaln: »Ko ti Bistrica priraste k srcu, je tam za zmeraj«

Modest je 34-letni Bistričan, ki je v lokalno politiko stopil po naključju. »Bilo je ob klepetu po eni izmed vaj gledališke skupine. V igri Vaja zbora sem namreč igral župana. Po odigrani vlogi župana so me soigralci nagovorili s tem, da poskusim s kandidaturo za svet krajevne skupnosti.« In za to se je tudi odločil. Tako je pri enaindvajsetih prvič postal predsednik krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju. Sledili so trije mandati predsednikovanja, trenutno pa mu teče tretji mandat občinskega svetnika na Občini Slovenska Bistrica. Modest pravi, da če ne bi bil imenovan za podžupana Občine Sl. Bistrica, bi svojo vlogo videl v krajevni skupnosti Pohorskega odreda, kjer sedaj živi.

In kaj podžupanu pri delu predstavlja največji izziv? Modest pravi, da je najpomembnejše usklajevanje želj in mogočega: »Vsi si namreč želimo več, kot se lahko postori, saj smo v realnosti finančno omejeni. Večji izziv, ki ga vidim, pa je vedno novo nalaganje obveznosti občinam s strani države, hkrati pa zmanjševanje prihodkov ob naraščajočih cenah in stroških. In prav to me zelo skrbi.«

Na Občini Slovenska Bistrica trenutno največ časa posvečajo aktualnim projektom: izgradnja plezalnega centra, dograditev zdravstvenega doma in ureditev zelenega parkirišča, na Zgornji Polskavi pa obsežen projekt izgradnje kanalizacijske infrastrukture, ki prinaša tudi novo ureditev cest. Na prednostni mizi imajo trenutno dokumentacijo za izgradnjo avtobusne postaje v Slovenski Bistrici.

Modest sicer rad živi v Slovenski Bistrici: »Ko ti Bistrica priraste k srcu, je tam za zmeraj. Ko pridejo na obisk v naše kraje ljudje iz večjih mest šele dobiš potrditev, da imamo marsikaj kar nam upravičeno lahko zavidajo.« Bistriško vidi kot kombinacijo sodobnega mesta in razvitega podeželja, razvoj obeh pa ocenjuje kot skladen. A dodatne možnosti za razvoj Bistriškega vidi pri preoblikovanju Občine Slovenska Bistrica v mestno občino. »Tako bi lažje prišli do dodatnega financiranja cele vrste projektov in programov. Mestne občine pač imajo nek poseben status. Menim, da si ga zaslužimo tudi pri nas.«

Več o enem izmed dveh slovenjebistriških podžupanov pa v aktualni avgustovski številki Bistriških novic. (A. Sobočan)