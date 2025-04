S koncem meseca se je v Muzeju novejše zgodovine Celje zaključila razstava Unikatne modne kreacije blagovne znamke THALER. Tik pred koncem le-te pa so obiskovalci lahko prisluhnili zanimivi razpravi na okrogli mizi, poimenovani Je moda umetnost?.

Na okrogli mizi, ki jo je moderirala Vladimira Skale, so spregovorili poznavalka in raziskovalka mode Tanja Devetak, izredna profesorica Fakultete za dizajn, dr. Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, dr. Tonček Kregar, direktor Muzeja novejše zgodovine Celje, in Jolanda Thaler, modna oblikovalka z lastno blagovno znamko.

Oblačilna kultura in moda sta dva različna pojma

Že na začetku so nas zbrani poučili, da zmotno zamenjujemo oblačilno kulturo oz. kulturo oblačenja ter modo. »Moda postane moda, ko se začne širiti, prej je oblačilna kultura,« je pojasnila Devetakova ter dodala, da je morda prav slednja po svoje še pomembnejša, saj z njo izvemo zelo veliko o človeku. Oblačila so namreč predmet, s katerim smo ves čas v stiku in nam kot tak da veliko informacij o času, kulturi in sami osebi, ki ga nosi. S tem se strinja tudi Kregar, ki dodaja, da človek z oblačili zagotovo kaže, kdo je in kako se kultura časa odraža na njem.

Moda je umetnost, a je tudi obrt

Govorci so se kasneje dotaknili tudi slovenske mode, ki menda žal sploh več ne obstaja, k čemur zagotovo pripomore tudi to, da slovenski državniki in drugi ugledni predstavniki države nimajo navade, da bi na uradnih dogodkih z oblačili in dodatki promovirali slovenske blagovne znamke, ampak se raje oblačijo v tuje. Hkrati je preostanek slovenske mode tako ali tako centraliziran v Ljubljani in se nič ne dela na tem, da bi se decentraliziral.

Za zaključek pa smo izvedeli, da je moda po svoje umetnost, a je kljub temu v prvi vrsti obrt. Takšne razstave, kot je bila dotična, pa zelo pomembno prispevajo k temu, da se modo postavi v družbeni in kulturni kontekst. (MH)