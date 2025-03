Množično pustovanje v Zrečah

1 od 86

Minulo nedeljo na pustno urejeni zreški Srečni ploščadi ni manjkalo zmajev, kavbojev, klovnov, princesk, gusarjev in drugih razigranih pustnih mask. Prišla je celotna zgodba konjiške Hude mravljice, sodelovala sta Trump in Melanina, posebno se razveselili številnih družinskih skupinskih mask.

Sončno vreme je na tradicionalno pustovanje privabilo množico obiskovalcev, pravijo, da se jih v Zrečah redko zbere toliko. Pustovanje je bilo tudi eden prvih dogodkov v sklopu praznovanja 30 srečnih let – 30 let Občine Zreče, ki jih koordinira GIZ Rogla- Zreče. Za izvedbo je poskrbela ekipa Srečne ploščadi.

S pisano povorko po Zrečah so maškare najprej odganjale zimo. Za dober korak je poskrbela domača zreška godba, ki je bila izvirno našemljena. Sledilo je rajanje na ploščadi, v katerem so ob Alenki Kolman zaplesali in zapeli najmlajši in najstarejši obiskovalci. Na pustnem potovanju z vlakom so se pod Alenkinim vodstvom vrstili plesi od dunajskega valčka do hitrega ruskega kazačoka. Neumorno so se vrtele tudi prisotne maskote, veverička Emilija s Poti pod krošnjami in Jan iz risane serije Super krila. Vse maske so še obdarili s toplim čajem in slastnim krofom.

Foto: M. Nareks