Mnogi na Bistriškem pomagajo prizadetim v ujmi

Bistriškemu so tokrat uničujoče ujme prizanesle. A mnogi gasilci, podjetniki, društva in posamezniki so se vključili v pomoč prizadetim.

Gasilci iz Slovenske Bistrice so odpeljali v Braslovče čistila, orodje, nekaj bele tehnike, pohištva in drugo. Na Spodnji Polskavi nadaljujejo akcijo zbiranja šolskih potrebščin. Prav tako zbirajo pomoč na Pragerskem ter v KS Vrhole – Preloge.

Bistriški Lionsi so začeli z akcijo zbiranja sredstev za razvlažilce. Zbrati želijo 5000 evrov za 25 razvlažilcev. Zbiranje pomoči organizira tudi Bogomir Dolenc iz Športnega društva Emi. V podjetju Vinvez so donirali paleto zaščitnih oblačil, v Frambo 200 parov škornjev, prehranske in druge izdelke pa Fingušt, Strnad in drugi.

1 od 4

Tudi organizatorji raznih dogodkov bodo dobiček namenili za pomoč prizadetim – tako so že napovedali organizatorji sobotnega postavljanja Klopotca na Ritoznoju, nedeljskega dogodka Tri fare na Treh kraljih in tudi organizatorji Spodnjepolskavskega poletja, ki je bilo prav zaradi uničujočega neurja prestavljeno v drugo polovico avgusta.

Tudi s spoznavanjem zgodovine Studeniškega samostana lahko pomagate žrtvam poplav. V ponedeljek popoldne (ob 17ih) prirejajo voden ogled Studeniškega samostana. Namesto vstopnine pa bodo zaželeni prostovoljni prispevki za Fundacijo Pomagam s športom, ki že od prejšnjega tedna pomaga prizadetim v Črni na Koroškem.

V prihodnjih dneh se bodo mnogi še odpravili na pomoč prizadetim – med njimi v soboto člani Planinskega društva Slovenska Bistrica, v ponedeljek gasilci iz Gasilske zveze Slovenska Bistrica …