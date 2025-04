Mlaj dobrih občutkov pred Radiem Rogla stoji

Postavljanje mlaja na roke je poseben dogodek, ki prinaša dobro voljo in postavlja dobre cilje (trakovi mlaja naznanjajo upanje, da bo vse dobro). Pred medijsko hišo Novice in Radiem Rogla smo ga znova postavili skupaj s člani Turističnega društva Mlače in tako tudi naznanili 28-letko Radia Rogla, ki bo ob koncu šolskega leta. Da so mlaj dobrih občutkov dvigovali po ritmu in se ob tem tudi poveselili, so poskrbeli Vesele Štajerke in Mlaški fantje.

Z dobro voljo so mlaj podprla Vina Založnik, eno od stojnic, ki jih je pripravilo javno komunalno podjetje, je imela Kavarna Črni kos.

Za pogostitev so skrbeli tudi članice in člani Društva kmetic Zarja Slovenske Konjice – Zreče in Vinogradniško vinarskega društva Slovenske Konjice. Kdor je želel, se je lahko peljal tudi s kočijo, svoje so predvsem glede varnosti dodali člani konjiškega ZŠAM.

Daljša reportaža bo objavljena v naslednji številki lokalnega časopisa NOVICE