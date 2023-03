Mladinski center Dravinjske doline ima novo direktorico

Nova direktorica Mladinskega centra Dravinjske doline (MCDD) je Špela Pučnik. Člani sveta zavoda so jo izbrali med petimi prijavljenimi kandidati. Pučnikova se sicer že dlje časa giblje v mladinskih organizacijah in dobro pozna tovrstno delo – med drugim je bila aktivna v Klubu študentov Dravinjske doline, kompetence je pridobivala tudi na nacionalni Mladinski mreži MaMa.

Dodajmo: dosedanja direktorica MCDD Neža Pavlič Brečko je s 1. marcem postala direktorica vitanjskega Centra Noordung.

Kdo je nova direktorica in kakšna je njena vizija vodenja MCDD lahko preverite tudi v naslednji številki lokalnega časopisa NOVICE. (Jure Mernik)

Oglas