Mladi z Zgornje Ložnice izvirni ustvarjalci

Z Osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica poročajo o dosežku mladih iz podružnične šole na Zgornji Ložnici. Sodelovali so na 32. natečaju za izvirno otroško likovno in literarno delo ter fotografijo. V petek, 20. septembra, je potekala svečana podelitev nagrad in priznanj Koroške galerije. Izmed 900 različnih likovnih del učencev iz vse Slovenije so 20 prispevkov nagradili s priznanji in 30 razstavili v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu. Med njimi so tudi dela kar sedmih učenk in učencev iz 2. d razreda Podružnične šole Zgornja Ložnica, ki so ustvarjali pod mentorstvom Rebeke Potočnik. Nagrajenci so Liza Gregorič, Karmen Leskovar, Urban Štefane, Laura Tič, Zala Brglez Husu, Filip Založnik, Maks Justinek in Filip Lesjak, ki je prejel posebno priznanje za najbolj izvirno otroško likovno delo. “Nagrajencem in mentorici iskreno čestitamo,” je še dodala ravnateljica Nadja Stegne.

