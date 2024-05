Mladi v Slovenskih Konjicah dokazali odlično znanje prve pomoči

Državno preverjanje znanj iz prve pomoči za šolarje, dijake in študente je prejšnji teden potekalo v Slovenskih Konjicah. Med tistimi, ki so preverjali znanje in tekmovali, je bila tudi ekipa osnovnošolk iz OŠ Oplotnica.

Mladi iz vse Slovenije so prejšnji teden ‘preplavili’ Slovenske Konjice. Tukaj je namreč potekalo tridnevno državno preverjanje znanja iz prve pomoči za študente, dijake in osnovnošolce, ki ga vsako leto organizira Rdeči križ Slovenije (RKS).

V četrtek popoldne so znanje preverjali študenti, pri čemer so pokal za 1. mesto odnesli člani tretje ekipe Medicinske fakultete Univerze Maribor. V petek popoldne so znanje preverjale ekipe dijakov. Med 13 srednješolskimi ekipami so se najbolje odrezali dijaki Srednje zdravstvene šole Ljubljana. V soboto dopoldne pa je bil čas za preverjanje znanj osnovnošolskih ekip. Med 13 ekipami, ki so se na državno tekmovanje uvrstile z regijskih preverjanj, so bile tudi učenke OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica, prvo mesto pa so zasedli učenci OŠ Vavta vas.

Pohvale za udeležence in organizatorje

Pri organizaciji dogodka je sodelovalo domače Območno združenje Rdečega križa Slovesne Konjice (OZRK) s prostovoljci. Sekretarka OZRK Renata Gabrovec je zadovoljna, da so mladi svoja znanja prve pomoči preverjali prav v Slovenskih Konjicah. V soboto so zbrane nagovorili tudi generalna sekretarka RKS Cvetka Tomin, predsednica konjiškega OZRK Irena Nečemer, ravnateljica Osnovne šole ob Dravinji Nevenka Brdnik, strokovna vodja preverjanja osnovnošolcev Milena Senica Verbič in konjiški župan Darko Ratajc.

Daljša reportaža z dogajanja bo objavljena v četrtek v tiskani številki lokalnega časoisa NOVICE.

(Nina Krobat, Foto: Nina Krobat in RKS)