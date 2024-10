Mladi tenisač iz Sl. Bistrice na Tennis Europe zaključnem mladinskem mastersu sezone

Odlični mladi tenisač Mark Bečirovič Novak iz Slovenske Bistrice (član ŽTK Maribor) te dni (od 22. do 26. oktobra) nastopa na Tennis Europe zaključnem mastersu sezone v kategoriji do 16 let. V slovitem klubu v Monte Carlu bodo v kategorijah U14 in U16 nastopali igralci in igralke iz 17 držav.

Kot so sporočili iz njegove družine, ima Mark za sabo izjemno sezono in je trenutno aktualni državni prvak posamezno do 16 let ter aktualni prvak v dvojicah U18: “V letošnji sezoni je zmagal na dveh turnirjih TE v kategoriji do 16 let. Na turnirju kategorije 1 je bil najboljši v Sarajevu. Najboljši pa je bil tudi na Bergantovem memorialu v Mariboru (kategorija 2). Ob tem je dvakrat nastopil tudi v finalu.

Na lestvici TE je trenutno na 21. mestu, najvišje pa je bil na 17.

Tennis Europe mladinski masters poteka od leta 1996, zmagovalci pa so v preteklosti med drugimi postali Rafael Nadal, Kim Clijsters in Alexander Zverev.”