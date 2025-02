Mladi športniki začutili olimpijsko vzdušje

Mladi slovenski športniki so minuli teden tekmovali na zimskem Olimpijskem festivalu evropske mladine (OFEM), ki so ga gostili v Bakurianiju. Slovenijo je v Gruziji zastopalo trideset slovenskih upov. Srebrno medaljo si je priborila biatlonka Ajda Špitalar, in sicer v sprintu.

Olimpijsko vzdušje so začutili tudi nekateri s Celjskega oz. Konjiškega. Za najboljšo ‘celjsko’ uvrstitev je poskrbela hitrostna drsalka na kratke proge Zoja Felicijan, ki se je na razdalji 500 metrov uvrstila v četrtfinale in zasedla končno 16. mesto. Filip Škof je bil najvišje na 25. mestu. Smučarski klub Celje sta zastopala Vitanjčan Gašper Macuh in Nik Sovinc, ki sta veleslalom končala na 26. oz. 29. mestu. Julija Hitrec iz Žič – tekmovalka Tekaškega smučarskega kluba (TSK) Rogla je svojo najboljšo uvrstitev zabeležila na 7,5 kilometra dolgi preizkušnji v proti tehniki, kjer je osvojila 35. mesto. (Jure Mernik)

Foto: Slovenia Olympic Team