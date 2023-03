Mladi so debatirali o duševnem zdravju

Osnovnošolci iz šol v celjski občini so prejšnji teden zasedali na občinskem otroškem parlamentu v Narodnem domu. Tokrat je bila osrednja tema ‘Duševno zdravje otrok in mladih’.

»Glas učenca je tisto, kar je izjemnega pomena. Vi ste razlog, zakaj vzgojno-izobraževalni proces sploh poteka, a včasih na to kar pozabimo in vam ne znamo prisluhniti. Tudi temu je namenjen otroški parlament,« je v zaključnem nagovoru učence in njihove mentorje nagovorila predstojnica Zavoda RS za šolstvo Območna enota Celje, mag. Špela Drstvenšek. Za tem pa so svoje ugotovitve, ki so jih dognali skozi delo v skupinah, predstavili tudi mladi poslanci.

Celotno debato je popestrila gostja Mateja Rozman iz Centra za krepitev zdravja na ZD Celje. V sklopu parlamenta pa so izbrali tudi poslance, ki bodo učence s celjske občine predstavljali na regijskem parlamentu. Ta bo potekal 16. marca na OŠ Loče.

Več o tem, kaj vse so dognali mladi, kaj so njihovi največji strahovi, kaj jim povzroča stres in kakšne rešitve vidijo, pa lahko preberete v aktualni številki časopisa Celjan. (MH)