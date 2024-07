Mladi slovenski rokometni upi domače EP končali na 15. mestu

Slovenska rokometna reprezentanca do 20 let je na domačem evropskem prvenstvu, ki so ga gostili v Celju in Laškem, osvojila končno 15. mesto med 24 sodelujočimi reprezentancami. Izbranci selektorja Klemna Luzarja so za konec z 31:30 premagala Romunijo. Pred tem so v skupini ugnali Izraelce (33:31) in Italijane (38:35) ter izgubili z Danci (25:35). V drugem delu, ko so igrali za razvrstitev od 9. do 16. mesta, so pred obračunom z Romuni nadigrali vrstnike iz Srbije (34:26), izgubili proti Hrvatom (26:28), remizirali z Madžari (29:29) in izgubili s Poljaki (29:33).

Po skupno štirih zmagah, remiju in treh porazih je Celjan, ki je na vodenje slovenske reprezentance prevzel lani oktobra, dejal: »Prvenstvo smo končali s pozitivnim izkupičkom, imamo več zmag kot porazov. Pričakovanja glede končne uvrstitve so seveda bila nekoliko višja, ampak realnost je pač takšna, kot je. To je to kar premoremo trenutno in to mesto smo si s svojimi igrami na prvenstvu zaslužili.« Z doseženim rezultatom so se sicer Slovenci uvrstili tudi na svetovno prvenstvo do 21 let, ki bo prihodnje leto na Poljskem. Rokometni klub Celje Pivovarna Laško so zastopali še trener vratarjev Aleš Anžič ter igralci Žiga Belej, Maj Jelen, Luka Kačičnik, Lucijan Korošec, Žan Korže Lesjak, Tio Malović, Mai Marguč in Ian Mesarec.

14. evropsko prvenstvo za rokometaše do 20 let, na katerem bodo mladi upi skupno odigralo 96 tekem, se bo končalo jutri. V celjskem Zlatorogu se bodo za zlato pomerili Španci, ki so s to generacijo evropski naslov osvojili že v kategoriji do 18 let, in Portugalci. Za tretje mesto se bodo borili Nemci in Danci. (Jure Mernik)

Foto: Slavko Kolar, RZS