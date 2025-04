Mladi raziskovalci z OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica uspešni na regijskem srečanju

Z Osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica poročajo o uspehu njihovih učenk in učencev: V petek, 4. aprila, so se udeležili regijskega srečanja mladih raziskovalcev, ki ga je organiziralo Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj. Predstavili so sedem raziskovalnih nalog, ki so jih pripravljali več mesecev skupaj z mentorji. Dosegli so štiri zlata in tri srebrna priznanja, štiri naloge pa so se uvrstile tudi na državno tekmovanje, kar je res velik uspeh!

Erik Galun iz 8. D in David Flis iz 8. A sta pripravila nalogo »V soboto bo piknik, kakšno pa bo vreme?«. Mentorja sta bila Primož Rajh in Rok Leskovar. Naloga je prejela zlato priznanje in se uvrstila na državno tekmovanje.

Marcel Barukčič iz 9. A, Patrik Flis iz 9. C in Gabriel Reis iz 9. D so pripravili nalogo »‘Cuker’ redi, ali lahko tudi leti?«. Mentorja sta bila Asja Perhoč in Miran Lovrenčič. Tudi njihova naloga je prejela zlato priznanje in uvrstitev na državno srečanje.

Naj Strmšek iz 9. D je pripravil aktualno raziskovalno nalogo »Umetna inteligenca in kibernetska varnost«. Mentor je bil Vili Krajnc, naloga pa je prejela zlato priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje.

Manca Frešer in Mija Pinter iz 9. E sta z raziskovalno nalogo »Čas pred zaslonom: uporaba mobilnih telefonov in družbenih omrežij med učenci«, pod mentorstvom Virineje Goričan in Neve Klaneček, prejeli zlato priznanje.

Lina Pirš, Lara Mlakar in Iza Zafošnik iz 8. D so pod mentorstvom Tanje Kamenšek in Neve Klaneček raziskovale narečje svojega kraja v nalogi »Kak’ se reče to po ložniško?«. Naloga je prejela srebrno priznanje.

Alina Berglez, Amadeja Gobec in Matic Špelič iz 8. A so pod vodstvom Andreje Hribernik in Simone Sobotič raziskovali planet Venero. Njihova naloga »Venera – kdaj te lahko vidimo in zakaj si tako vroča?« je prejela srebrno priznanje in se uvrstila na državno srečanje.

Elina Maučec Kos in Kaja Leskovar iz 8. C sta pripravili nalogo »Ali znaš prišiti gumb?«, kjer sta raziskovali, koliko učenci danes še znamo osnovnih ročnih spretnosti. Mentorica je bila Simona Sobotič, naloga pa je prejela srebrno priznanje in se uvrstila na državno tekmovanje.