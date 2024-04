Mladi gledališčniki iz Loč pripravili novo predstavo

Mladi iz Kulturnega društva Pogled Loče so skupaj z mentorico pripravili novo gledališko predstavo.

Tokrat so izbrali zgodbo Kraljična na zrnu graha, ki so jo minule dni že dvakrat uprizorili na odru loškega Kulturnega doma.

V predstavi nastopa sedem igralcev, starih od devet do trinajst let. Igrajo Blaž Pučnik, Ana Kline, Tim Novak, Ivana Šalamun, Manca Gumzej, Nina Štuklek in Maruša Črešnar. Za luči in glasbo med predstavo je poskrbel Miha Šalamun. Predstavo so ustvarili pod vodstvom mentorice, predsednice KD Pogled Loče Anje Milošič Šalamun, ki je poskrbela tudi za režijo, kostume, sceno in vso ostalo organizacijo.

Predstavo Kraljična na zrnu graha si bo v Kulturnem domu Loče mogoče ogledati še v soboto, 20. aprila. Ustvarjalci se zatem nadejajo še kakšnega gostovanja.

Na ogled igre, ki je trajala okoli 45 minut, je pod okriljem OI JSKD Slov. Konjice prišla selektorica Mateja Kokol, prodorna mlada režiserka, ki je o predstavi zapisala, da je bila izvedba »celostna, tekoča in točna.« Vodja konjiške izpostave JSKD Aleš Jelenko nam je povedal, da bodo predstavo skušali pripeljati tudi na druge odre.

Daljši prispevek o predstavi je objavljen v tiskani številki lokalnega časopisa NOVICE. (NK)