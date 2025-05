Mladi bistriški nogometaši dosegli zgodovinski uspeh

Nogometni klub Kety Emmi & Impol Bistrica, ki v mlajših selekcijah nastopa pod imenom NK Mojstrovina Bistrica, se lahko pohvali z izjemnimi uspehi selekcij U15 in U17. Obe ekipi sta v letošnji sezoni postali prvak svoje lige. Skupaj so premočno osvojili 2. SNL – vzhod in se s tem uvrstili v 1. Slovensko nogometno ligo za sezono 2025/26.

Klub s prihodnostjo

Nogometna šola s ponosom zre v prihodnost. Uspehi selekcij U15 in U17 so jasen pokazatelj kakovostnega dela in potenciala, ki ga klub ima. Z izkušnjami, podporo ter povezano skupnostjo trenerjev, igralcev in staršev, so pripravljeni na nove izzive v najvišjem rangu slovenskega mladinskega nogometa.

Bo pa igranje v prvi ligi velik izziv tako za igralce in strokovno vodstvo, saj se bodo pomerili z najboljšimi klubi v državi – Maribor, Olimpija, Koper. Za vodstvo kluba pa še dodatna obveza, da zagotovi potrebna sredstva, saj bo tekmovanje v prvi ligi tudi precej dražje zaradi dolgih potovanj ter višjih stroškov organizacije in izvedbe tekem.

Plod večletnega dela in predanosti

Trener ekipe U15 Luka Ornik poudarja, da je uspeh rezultat večletnega trdega dela: »Večina igralcev je v klubu že več kot pet let, nekateri celo osem sezon. Fantje so z leti dozorevali in postajali vse boljši, dokaz za to pa je fantastična sezona, številke na lestvici povedo več kot dovolj.

V zadnjih dveh sezonah je klub prepoznal potencial za uvrstitev v višji rang tekmovanja in primerno reagiral, posledica tega sta dve prepričljivo vodilni ekipi.«

Ornik dodaja, da gre za skupni dosežek: »Tu gre velika zahvala vodji nogometne šole Alojzu Friclju, pomočniku Luki Mesariču, fizioterapevtu Boštjanu Lešniku in tehničnemu vodji Mihaelu Vanturju. Seveda ne bi šlo brez podpore staršev, ki so verjeli v projekt. Fantje pa kažejo neverjetni potencial, željo po znanju in nogometu. Delujejo kot ena velika ekipa. Skupaj s selekcijo U17 so postali ena velika skupina prijateljev in to je ključ do uspeha.

Nogometni klub Slovenska Bistrica postaja iz sezone v sezono boljši, zavedamo pa se, da se pravo delo šele začenja in komaj čakamo na izziv – prvo slovensko nogometno ligo. Pripravljeni bomo!«

Cilj dosežen, pred nami nov izziv

Trener selekcije U17 Dejan Žolek spomni, da je bil že ob prevzemu ekipe skupni cilj – preboj U15/U17 v 1. ligo: »Ekipa je bila dobro sestavljena, veliko smo trenirali, napredovali in rezultati govorijo zase. Več kot odlični so. Zasluga gre vsem igralcem, pa seveda tudi športnemu direktorju Friclju, trenerju Orniku in tehničnemu vodji Peciju, pa tudi mojemu pomočniku Deliču. Skupaj smo postali prvaki, na kar smo zelo ponosni. Sedaj nas čaka nov cilj – postati stabilen prvoligaš v kategoriji U15/U17.«

V petek, 23. maja, ob 16. uri bo v Športnem parku Slovenska Bistrica tekma NK Kety Emmi & Impol Bistrica proti NK Rudar Velenje. Na dogodku bo tudi podelitev pokalov selekcijam U 15 – U 17, ki so postali prvaki 2. SNL vzhod.