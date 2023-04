Mladi Bistričani uspešni na otroško-mladinskih festivalih

Drugošolka Tisa Gal iz Slovenske Bistrice je skupaj s sošolci z osnovne šole Pohorskega odreda, posnela pesmico, s katero so nedavno osvojili lep uspeh.

Avtor besedila, glasbe, tudi režiser spota, je Slavc L. Kovačič – Spidi. Prepoznaven je predvsem kot član zasedbe Čudežna polja, ki letos obeležuje 50 let! Sicer pa Slavc nastopa tudi s skupino CCR Remember, veliko ustvarja tudi za otroke in mladino. Na raznih festivalih z njimi dosega uspehe. Pravi, da v kratkem načrtuje izid kar šestih zgoščenk, na katerih bo zbral nagrajene festivalske skladbe otrok in mladine.

Na eni bo gotovo tudi pesem mlade bistriške zasedbe. Slavc L. Kovačič je za Tiso iz Slovenske Bistrice napisal besedilo in glasbo za rokovsko pesmico z naslovom Ka te češ, tak pač je. Tisa obiskuje drugi razred na OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Njena razredničarka Jana Ceder je pritegnila k sodelovanju in ustvarjanju spota še cel 2.b razred in tako se pod skladbo zdaj ‘podpišejo’ kar TISA ROCK & 2.b.

Snemali tudi v Makolah in Slovenski Bistrici

Snemanje spota je potekalo, skladbi primerno, na ‘rokovsko obarvanih’ lokacijah; med drugim v ameriškem baru Route 66 v Mariboru, v stanovanju Tisine babice v Slovenski Bistrici (kjer je babica Alenka dobila vlogo ostarele hipijevke) in pa v Makolah. Zakaj tam? Ker se je del besedila lepo navezal prav na Makole. Na ta kraj pa je avtor besedila, Slavc, tudi nostalgično vezan, saj je to očetov rodni kraj, kjer je sam preživel dobršen del mladosti …

Skladba Ka te češ, tak pač je pa že žanje pozornost. Kot pojasni Slavc, je osvojila 1. mesto na mednarodnem festivalu v Varaždinu – Deca pjevaju, sredi marca. Sprejeti pa so tudi na mednarodni festival v Banja Luko.

Spot v javno objavo še ne sme, vsaj ne v celoti. Z njim se namreč najprej predstavljajo na tekmovalnih festivalih. Ga bo pa mogoče videti vsaj v kratkih odsekih. Do tedaj pa nekaj namigov – tudi iz spodnjih fotografij, ki so nastale na snemanju. (B. Petelinšek, foto: Milan Sternad in arhiv SLK)