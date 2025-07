Slovenska ženska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu divizije A v španski La Palmi osvojila 12. mesto. Pod vodstvom selektorja Roberta Matevžiča, Vitanjčana in dolgoletnega trenerja v konjiškem klubu, ki zdaj živi v Trbovljah in deluje v kranjskem Triglavu, so Slovenke dosegle tri zmage in štirikrat izgubile.

Slovenski dres so nosile tudi članice Cinkarne Celje, Konjičanka Žana Sivka, Nika Blagus, Nika Ocvirk, Anja Močnik in Tara Jazbec. (Jure Mernik)

Foto: FIBA