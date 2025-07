Mlada slaščičarka s Pragerskega odprla mobilno slaščičarno

Urška Širec, 30-letna slaščičarka s Pragerskega, je iz ljubezni do peke ustvarila svojo podjetniško zgodbo. Pred dvema letoma je odprla mobilno slaščičarno Uršine sladke skušnjave, kjer nastajajo torte in sladice, ki ne navdušujejo le z videzom, ampak tudi s toplino, ki jo vanje vlaga.

Peka je bila sprva hobi, danes pa je njen vsakdanjik. Prvih slaščic se je lotila brez formalnega znanja, a z veliko radovednosti in želje po učenju. Njena pot je bila prežeta s poskusi, dvomi in vztrajnostjo. A prav ti začetki so jo oblikovali v ustvarjalko, kakršna je danes – predano, samosvojo in srčno.

Delavnico je uredila kar na domačem dvorišču, v bivalnem kontejnerju. Delo usklajuje z družinskim življenjem – je namreč mama trem otrokom, pri delu pa ji stoji ob strani tudi partner. Čeprav ni vedno lahko, pravi, da ji prav družina daje moč in navdih za rast.

Kako je zrasla pogumna ideja o mobilni slaščičarni in zakaj brez recepta (še) ne gre? Preberite več v novi številki Bistriških novic. (Foto: PredObjektivckom.si)