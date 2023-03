Mlada astrofizičarja navdušila komisijo, čaka ju pot v Dallas

18-letna Hana Brumec in 19-letni Damjan Dovnik sta gimnazijca, ki v maju odhajata v Dallas predstaviti ugotovitve, do katerih sta prišla na področju astrofizike. Damjan prihaja s Križnega Vrha in je ljubiteljski astronom, poleg gledanja zvezd skozi teleskop pa se ukvarja s športom, najraje ima tek na kratke proge, kolesarjenje in hojo v hribe. Prav tako kot Damjan se s športom rada ukvarjata tudi Hana iz Poljčan.

Hana in Damjan sta minulo šolsko leto pripravila raziskovalno nalogo z naslovom Merjenje kefeid tipa Delta ščita. Gre za kompleksno raziskavo s področja astrofizike, za katero sta, kot pravita, porabila veliko časa. »Raziskovala sva posebne zvezde, imenovane kefeide, ki se širijo in krčijo (kot nekakšen balon), med tem pa spreminjajo svojo svetlost. So pa astronomi ugotovili posebno povezavo ravno med njihovo periodo spreminjanja sija (koliko časa mine med posameznimi utripi zvezde) in izsevom (spreminjanjem svetlosti) in s pomočjo te povezave sva midva izračunala oddaljenost petih takšnih zvezd od Zemlje,« pojasnjuje Hana. Pri delu sta si pomagala s teleskopom GoT1, ki se nahaja v Čilu na jugu puščave Atacama, »kjer ni nikakršnega svetlobnega onesnaženja in je več kot 300 jasnih noči na leto,« pove Damjan.

1 od 3

In kako je potekalo njuno delo? »Sprva sva morala s teleskopom posneti periode petih kefeid. Preko računalniškega programa AnyDesk sva se preko svojega računalnika povezala na računalnik v Čilu, preko katerega sva upravljala s teleskopom. Na njem sva nastavila sekvenco opazovanja, teleskop pa je v nadaljevanju opazoval avtomatično,« pravi Damjan. »Ko sva dobila podatke, sva nato preko računalniških programov za fotometrijo izrisala grafe njihovega sija v odvisnosti od časa. Nato sva si razdelila delo. Hana je podrobneje preučila in zapisala mehanizem širjenja in krčenja kefeid ter teoretične osnove potrebne za samo raziskavo, jaz pa sem se posvetil matematičnim formulam in izračunu oddaljenosti preko njih.« S kompleksnimi rezultati sta uspela dokazati, da lahko tudi amaterski astronomi preko kefeid določijo razdalje v vesolju, ki znašajo več kot 3000 svetlobnih let.

Damjan in Hana sta s svojo raziskovalno nalogo minulo šolsko leto dosegla 2. mesto na Državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije. Ampak zanju je največji dosežek uvrstitev na tekmovanje za mlade znanstvenike Regeneron ISEF, ki bo maja v Dallasu. »Za uvrstitev na Regeneron ISEF naju je na podlagi strogih meril izbrala komisija Zveze za tehnično kulturo Slovenije. Tekmovanje bo letos potekalo v Dallasu. Tam bova nalogo predstavila pred najbolj uglednimi znanstveniki na svetu, v tamkajšnji komisije pa se vedno nahaja tudi kakšen Nobelov nagrajenec,« pravi Damjan. (A. Sobočan)

Več o tem, za kakšno finančno nagrado se bosta v Dallasu lahko potegovala, pa v aktualni marčevski številki Bistriških novic.