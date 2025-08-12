Minulo nedeljo Vitanje utripalo s Holcerijo

V nedeljo se je v Vitanju zbralo na tisoče ljudi, ki so se udeležili že 34. Holcerije.

Turistično društvo Vitanje že od leta 1989 drugi konec tedna v avgustu organizira tradicionalno prireditev Holcerija, ki ohranja bogato dediščino ljudi, povezanih z lesarstvom, t. i. olcarjev, ter hkrati obuja kulturne značilnosti tega dela Pohorja.

Povorka, običaji, dobrodelnost in veselica

Osrednji del Holcerije je tradicionalna povorka, ki je bila tudi letos zelo zanimiva in raznolika, s številnimi prikazi starih običajev in opravil. V Centru Noordung so si obiskovalci ogledali razstavo, potekal je sejem, z motornimi žagami so ustvarjali lesene skulpture, tekmovali v gozdarskih veščinah, podelili so priznanja za najlepše urejene vitanjske domove.

Holcerija je bila tudi dobrodelna, saj so zbirali denar za Društvo Sonček s Stranic – poleg prostovoljnih prispevkov so dobrodelni sklad obogatili še z dražbo dresa Tima Gajserja.

Igrali in peli so Gorenjski kvintet, Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami in Alya.

Podrobneje o tej največji turistični prireditvi Vitanja pa v daljši reportaži v četrkovih NOVICAH!