Minuli mesec so v Poljčanah pridobili več novosti

V Poljčanah so v minulih tednih izpeljali več manjših, a pomembnih projektov. Odprli so prve javne sanitarije v kraju, in sicer v bližini športnega igrišča. Vzpostavili so tudi pitnik s pitno vodo. Prav tako so zamenjali dotrajana otroška igrala v Studenicah. Začela je obratovati nova polnilnica za električna vozila z dvema sodobnima polnilnima mestoma. Zaključili so tudi investicijo v obnovo gozdne ceste proti stolpu na Boču, v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo.

1 od 4

V maju pa so v Poljčanah prvič pristopili k izvedbi participativnega proračuna ter občane povabili k oblikovanju predlogov za projekte, ki bi zboljšali kakovost življenja. Odziv je bil dober, prejeli so 8 predlogov. Med vsemi so nato občani z javnim glasovanjem največ podpore dali ureditvi zunanjega fitnesa na igrišču v Studenicah. Postavili ga bodo do konca tega leta. Za participativni proračun so letos namenili 25 tisoč evrov.