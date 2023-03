Minister za gospodarstvo, turizem in šport obiskal zreški Unior

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han in dr. Jernej Štromajer, sekretar Strateškega sveta za gospodarstvo, sta včeraj obiskala zreški Unior.

Pogovarjali so se o pomenu stabilnega in konkurenčnega gospodarskega okolja za slovenska podjetja. Minister Han je izpostavil Unior kot zgled gospodarsko uspešnega in družbeno odgovornega podjetja. Govoril je tudi o projektu “GREMO – Green Mobility”, ki je misija zelene in digitalne transformacije slovenske avtomobilske industrije, v katero je vključen tudi Unior. Predsednik uprave Uniorja se je zahvalil ministru za prizadevanja za gospodarski razvoj in poudaril, da si bo podjetje še naprej odgovorno prizadevalo za preplet tradicije, sodobnih tehnologij in prilagodljivih procesov.