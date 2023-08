Mini Meehing v naših krajih

Pretekli vikend so v naših krajih organizirali Mini Meehing. Srečanja pod tem imenom ljubiteljsko in prostovoljno organizirajo že 15 let. Namen srečanja je spoznavanje različnih koncev Slovenije ter vožnja po stranskih in neznanih cestah, da si lahko vsi udeleženi ogledajo naravo in naravne znamenitosti. Letos so se odločili, da so ogledajo Pohorje, v soboto so se odpravili na Roglo.

Srečanja se je udeležilo več kot 60 vozil iz 6 različnih držav. To leto so bili še posebej ponosni na mini karavana in mini kabrioleta, najstarejše vozilo na srečanju je bilo iz leta 1965. Eden najredkejših minijev pa se jim je pridružil iz Avstrije.

V soboto zjutraj so se zbrali na bencinski črpalki Omv Oplast Tepanje, kjer so jih pričakali z dobrodošlico. Pri njih so si napolnili avtomobile in ob tem prejeli kuponček za brezplačno kavo, zunaj pa so jih čakali še brezalkoholni koktejli ter sladka pogostitev. Vsakemu so podarili tudi uporabno darilce.

Nato so se odpravili proti Zlatemu griču ter tovarni Unior panoramsko vožnjo pa nato v strnjeni koloni nadaljevali proti Rogli. Tam so imeli čas za pogovor in ogled vseh minijev ter kosilo na Jurgovem. Odpravili so se na Pot med krošnjami, najmlajši pa so si ogledali zanimiv Planetarium.

Pozno popoldne so se spustili nazaj v dolino, kjer so si ogledali graščino Oplotnica. Tudi tam jih je čakala pogostitev. (T. V.)

