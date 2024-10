Sestavine za 4 osebe:

večja čebula

2 korenčka

steblo ali dva zelene

3 stroke česna

manjša bučka

pol rumene paprike

400 g rjavega fižola

1.5 litra jušne osnove ali vode

3 lovorjeve liste

2 pesti testenin

sol in poper

malo olivnega olja

žlica zelenega pesta

Priprava

1. korak:

Zelenjavo očistimo, operemo in zrežemo na manjše koščke, čebulo in česen pa nasekljamo.

2. korak:

V loncu na malo olja prepražimo čebulo, korenček in zeleno. Pražimo na srednjem ognju med občasnim mešanjem približno 8 minut, da se zelenjava zmehča in se malce obarva, vendar pazimo, da se ne zažge. Primešamo bučko in papriko ter vse skupaj pražimo še nekaj minut.

Na koncu dodamo še česen in pražimo še minuto, da zadiši. Zalijemo z jušno osnovo ali vodo in začinimo z lovorjem, soljo in poprom ter povišamo temperaturo, da tekočina zavre.

3. korak:

V lonec dodamo odcejen fižol iz konzerve in testenine. Ko mineštra ponovno zavre, temperaturo znižamo, da tekočina rahlo vre. Kuhamo še toliko časa, da se zelenjava in testenine povsem zmehčajo. Na koncu vmešamo še zvrhano žlico pesta genovese za umami (slasten) okus.

V vsakem letnem času si lahko pripravimo okusno enolončnico iz različne sezonske zelenjave, ki so jo Italijani poimenovali mineštra. Ti ji za večjo nasitnost običajno dodajo fižol in testenine, mnoge naše gospodinje pa namesto fižola raje uporabijo grah, namesto testenin pa krompir. Izbira je vaša.