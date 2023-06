Milijon zvončki so primerni za sončne in vroče lege. Imajo visečo rast s številnimi drobnimi cvetovi. Ne prenašajo dobro šokov, kot je izsušitev ali prekomerno zalivanje. Za intenzivne barve pa je potrebno ob zalivanju dodajanje gnojila za cvetenje. Z dognojevanjem milijon zvončkov začnemo že en mesec po presajanju. Vsaj enkrat na teden. Ob prvem pojavu uši, jih je potrebno odstraniti s sredstvi proti ušem. Najbolj bogato cvetijo, če so na soncu. Uspevajo tudi v bolj senčnih legah, vendar bo cvetov manj. Cvetove ni potrebno odstranjevati, saj novi prekrijejo odcvetele. Milijon zvončke lahko kombiniramo z verbenami, lobelijo, visečim ognjičem in grobelnikom.

