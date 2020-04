Milan Sajko iz Sl. Bistrice: »Svet se je ustavil«

V Turistični agenciji Sajko pozivajo stranke k razumevanju in zagotavljajo: Ves vplačani denar bo mogoče izkoristiti, ko se bodo razmere stabilizirale.

Potniki, ki so pri turističnih agencijah že delno ali v celoti plačali svoja potovanja ali turistične aranžmaje, ki so zaradi epidemije odpovedani ali pa to še bodo, se bojijo, da bodo ostali brez denarja. V Turistični agenciji Sajko svojim strankam zagotavljajo, da bo ves vplačani denar mogoče izkoristiti takoj, ko se bodo razmere umirile. Do tedaj pozivajo k razumevanju. Čeprav so vrata njihovih poslovalnic v Slovenski Bistrici, Mariboru in Ljubljani zaradi sprejetih ukrepov zaprta, pa del zaposlenih dela in se trudi zagotoviti varnost naložb potnikov, ki so že vplačali potovanja, počitniške aranžmaje, letalske vozovnice in drugo.

Milan Sajko, kako boste strankam zagotovili, da ne bodo ostale brez želenega turističnega aranžmaja, pa tudi brez svojega denarja?

»Razumeti je treba, da se letalske karte, hoteli, prevozi, vstopnice za najbolj oblegane znamenitosti in še marsikaj vezano na organizirane počitnice oz. organizirana potovanja plačujejo vnaprej, še posebej, če želimo strankam zagotoviti najugodnejšo ceno. Kriza s koronavirusom je nastopila v trenutku, ko je bila velika večina storitev za odhode v aprilu, maju in juniju že rezerviranih in v precejšnji meri tudi vplačana. In nato se je svet ustavil, finančni tok je dejansko zastal v celoti. Največja težava je, da nihče v tem trenutku ne vrača vplačanega denarja, kljub zakonodaji, ki je povsod po Evropi in svetu podobna in ščiti potrošnika. Če si lahko torej letalski prevozniki, ladjarji, touroperaterji, hotelirji in ostali enostransko dovolijo, da nam vplačanega denarja ne vračajo, potem tudi mi druge izbire nimamo in je to v tem hipu močnejše od nas.«

Kako ste in še boste ukrepali?

»Posledično smo že pred tedni sprejeli nekatere nujne ukrepe na področju racionalizacije, zaustavili nadaljnja plačila izvajalcem, ipd. Obljubljeno je, da bo pomagala tudi vlada Republike Slovenije v naslednjem interventnem svežnju. Predviden ukrep je izdaja dobroimetja (vrednostnic) namesto vračila denarja, država pa naj bi tu za zaščito potrošnika izdala tudi svoje poroštvo. Naše stranke bodo torej lahko ves vplačan denar porabile kasneje, ko se bodo razmere stabilizirale.

Apeliramo na vse naše stranke, potnike in na javnost, da to sprejmejo z razumevanjem.«

Na ta način lahko prebrodite trenutne razmere?

»To je verjetno edini možni način, da vsi skupaj prebrodimo te izredne razmere, saj nam zagotavlja obstoj in ohranitev delovnih mest našim zaposlenim, našim strankam pa koriščenje vplačanih sredstev v celoti (resda v malo kasnejšem obdobju). Iskreno upam, da bodo naše stranke razumele, da je to posledica višje sile enormnih razsežnosti, ki nam jo je prinesel ta virus in da mi nikomur ne želimo zadržati vplačanih sredstev po lastni volji. Tako zdaj počne ves svet, celotna turistična industrija, in ravno zato se tudi sprejemajo interventni zakoni in ukrepi.

Tisto, kar vseskozi poudarjamo v tem času je, da je podjetje Sajko turizem d.o.o. (Turistična agencija Sajko) finančno stabilno podjetje z zadosti sredstev. Ker pa specifika naše branže zahteva, da se ogromno denarja vplačuje vnaprej in ker do tako globalne krize ni prišlo še nikoli v zgodovini našega podjetja in naše države, smo tudi mi prisiljeni ravnati preudarno in na tak način zaščititi vse naše stranke, naše zaposlene in naš obstoj tudi po tej krizi.«

Bo pa vplačana sredstva mogoče izkoristiti kasneje?

»Predstavljate si banko, ki sicer dobro posluje, potem pa bi nekega dne (zaradi nekega dogodka oz. krize v svetu) želeli iz nje naenkrat vsi komitenti dvigniti ves svoj denar. Tega denarja banka zagotovo nima, saj ima precej denarja svojih strank razpršenega v različnih naložbah. Mislim, da je naša situacija v danih razmerah precej podobna.

Seveda je razumljivo, da si v tej situaciji (ko zaradi razmer ne bo mogoče izvesti številnih potovanj, oditi na počitnice …) stranke želijo nazaj svoj denar. Razumeti pa je potrebno tudi hotelirje, prevoznike in ostale, ki so naenkrat ostali brez dela … Zato je v teh razmerah prenos koriščenja vplačanih sredstev na kasnejši čas nek nujen kompromis, ki bo omogočil čimprejšnjo oživitev naše dejavnosti po epidemiji. Podpora tem ukrepom pa je posredno tudi najboljša pomoč več drugim dejavnostim (prevoznikom, gostincem, trgovcem, itd.), ki so s turizmom močno povezani.«

Koliko strank, potnikov ima pri vas ta čas že vplačano rezervacijo?

»Veliko, saj smo praktično pred vrhuncem potovalne sezone. Ta čas so že prestavljena potovanja, ki naj bi bila konec aprila in med prvomajskimi prazniki. Verjetno se nam obeta tudi prestavitev potovanj in drugih aranžmajev, ki bodo v maju. Po najboljšem scenariju si upam verjeti, da se bo turistični trg začel oživljati v juniju, a še to postopoma. Kako dolgo bo to točno trajalo, nihče ne ve. Vseh potnikov, ki so pri nas rezervirali kakršen koli aranžma za obdobje naslednjih treh mesecev, je verjetno nekje do dva tisoč.«

Turistična agencija Sajko je na slovenskem trgu že 27 let. Koliko potnikov imate letno?

»Podatki se razlikujejo (odvisno katero strukturo strank zajamemo). Če govorimo o vseh naših strankah, ki pri nas rezervirajo ali kupijo katerikoli storitev na letni ravni, potem lahko govorimo vsaj o 10 tisoč potnikih, ki z nami potujejo na različna potovanja, izlete, počitniške aranžmaje.«

Že dostikrat ste morali poskrbeti za varnost svojih potnikov – ko je prišlo denimo do terorističnih napadov, naravnih katastrof … Težav takih razsežnosti pa še ni bilo?

»Absolutno ne. V naši dejavnosti smo se že velikokrat soočali z različnimi vrstami izrednih razmer, vendar so bile vedno omejene ali na neko destinacijo ali na nek segment ponudbe. Za primerjavo: 11. septembra leta 2001 je svet na neki način tudi zastal zaradi terorizma, ki mu dotlej svet še ni bil priča. Posledično se nekaj časa ni potovalo v ZDA in na daljše destinacije. Potem smo v letih 2008 – 10 imeli finančno krizo. Ljudje so potovali manj, mi smo prilagodili svojo ponudbo. Aprila 2010 je zastal letalski promet zaradi oblaka vulkanskega prahu. Letalski promet se je ustavil za približno dober teden dni, potovanja po cestah so potekala nemoteno. Ko pride do terorističnega napada v določenem mestu ali državi se po navadi odsvetuje potovanje v tisto smer, potniki se preusmerijo na druge, v danem momentu bolj varne destinacije.

Kar doživljamo danes, pa je bilo doslej nepredstavljivo. Svet je obstal. V celoti. Nikamor ni možno potovati, ne po zraku ne po cestah, ladjah … Na noben način.«

Pa vendar, vi ste optimistični? Verjamete v dober razplet?

»Sem optimističen. Ta móra ne more večno trajati. Prepričan sem, da se bodo razmere počasi izboljšale, svet se bo umiril in bomo tudi ta virus premagali. Kdaj točno – to je težko vprašanje in nihče od nas ne pozna odgovora. A ko se bodo začele zadeve obračati na bolje, se bo, verjamem, začel prebujati tudi turistični trg. Verjetno ne naenkrat in ne v celoti, ampak počasi in vztrajno. Iz te krize bomo izšli bogatejši za težko izkušnjo.

Prepričan pa sem tudi, da naši potniki in vsi prebivalci Slovenije komaj čakajo, da bi lahko ponovno svobodno zadihali in se spet odpravili na kakšno potovanje, počitnice, izlet.

Da bomo lahko čim prej spet kam šli, pa moramo v tem hipu čim bolj spoštovati sprejete ukrepe.

Ostanite zdravi in ostanite doma!«

(B. Petelinšek)