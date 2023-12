Miklavžev zajtrk: nekaj smeha in velik pevski zbor

Radio Rogla in lokalni časopisi medijske hiše Novice so za poslovne partnerje znova pripravili tradicionalni Miklavžev zajtrk – ta je bil v večnamenski dvorani Term Zreče.

Ustvarjalci lokalnih časopisov NOVICE, Celjan, Rogaške novice, Bistriške novice in portala novice.si (v isti medijski družini sta še Radio Gorenc in Savinjske novice) so skupaj z radijci Radia Rogla gostili vidne predstavnike lokalnih skupnosti in poslovne partnerje. Nazdravili so uspehom v iztekajočem se letu in si zaželeli veliko lepega tudi v novem.

Leto 2023 je na širšem Konjiškem oz. na Pohorju med drugim zelo zaznamovala ‘Poharska komedija Je kir ke riku?’. Filmska ekipa, ki jo je ustvarila, je tudi v prostorih naše medijske hiše posnela kratek film. Tega so premierno predstavili prav danes na Miklavževem zajtrku, kjer so nasmejali povabljence, za vse ostale prijatelje pa smo ga delili tudi že na Facebooku. Na Miklavževem zajtrku pa so letos celo zapeli, vendar zvezde tokrat niso bili kakšni znani izvajalci, ampak kar vsi gostje, ki so se ‘lotili’ ene znane pohorske – povezani v velik pevski zbor so zapeli del pesmi ‘Špeh pa klobase’.

Miklavž je ob koncu v družbi parklja vsem udeležencem zajtrka razdelil darila in jim zaželel vse lepo v letu, ki prihaja.

Dogodek je minil ob kulinaričnem razvajanju ekipe zreškega Uniturja.

