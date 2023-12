Miklavž razveselil varovance konjiškega Varstveno delovnega centra

Tradicionalni Miklavžev obisk je to dopoldne razveselil varovance konjiške enote Varstveno delovnega centra Šentjur.

Sveti Miklavž že vrsto let na povabilo Radia Rogla in lokalnega časopisa NOVICE obišče varovance konjiške enote Varstveno delovnega centra Šentjur.

Varovanci ga vsako leto že več dni nestrpno pričakujejo in se veselijo njegovega obiska.

Tako je bilo tudi to dopoldne, ko so ga naposled glasno priklicali medse. Prišel je v spremstvu prijaznega parklja, s sabo pa prinesel tudi sladko presenečenje: cel pladenj kremnih rezin iz Pekarne Strnad.

Še pred sladkanjem so Miklavža razveselili s pesmijo (poglejte video TUKAJ) in unikatnimi prazničnimi darilci, ki jih izdelujejo v delavnicah VDC.

Varovanci namreč izdelujejo čudovite izdelke, ki so zelo primerni tudi za praznična obdarovanja.

Z dobrimi željami se je Miklavž poslovil od varovancev in obljubil, da jih čez leto dni znova obišče. (N. K.)