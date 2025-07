Člani skupine Mi2 so se v teh dneh ponovno zaprli v studio Beartracks v Štalcarjih pri Kočevju in se lotili ustvarjanja novih skladb. Kot so napisali na svoji FB strani, jim je uspelo ustvariti dve skladbi, za kateri verjamejo, da sta verodostojen odsev trenutka v katerem živimo. Prvo od njiju bomo lahko slišali še to poletje, obljubljajo. Foto: Mi2 | FB stran.